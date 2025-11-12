Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц

Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц Суд подтвердил, что Богатырев подал на развод с Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев подал исковое заявление о расторжении брака со своей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. В браке они были с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила.

Мировому судье судебного участка № 406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен, — сказано в сообщении.

При этом сам Богатырев немногим ранее опроверг появившиеся в Сети сообщения о подаче заявления на развод. Он назвал эту информацию слухами.

