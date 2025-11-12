Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц

Суд подтвердил, что Богатырев подал на развод с Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев подал исковое заявление о расторжении брака со своей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. В браке они были с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила.

Мировому судье судебного участка № 406 района Нижегородский города Москвы поступило исковое заявление Марка Богатырева о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен, — сказано в сообщении.

При этом сам Богатырев немногим ранее опроверг появившиеся в Сети сообщения о подаче заявления на развод. Он назвал эту информацию слухами.

Ранее экс-жена шоумена Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва прокомментировала продажу семейного особняка бывшим мужем и назвала особняк в деревне Лапино бесценным. Она сделала репост публикации, где дизайн дома назвали очень приятным.

Тем временем блогер Оксана Самойлова заявила, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) старается стать лучшей версией себя и усердно работает для достижения этой цели. Сейчас пара проходит бракоразводный процесс.

