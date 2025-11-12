Полина Диброва отреагировала на новость о продаже семейного особняка

Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва прокомментировала продажу семейного особняка бывшим мужем и назвала особняк в деревне Лапино бесценным. В Telegram-канале он сделала репост публикации, где дизайн дома назвали очень приятным.

Большое спасибо, я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души, — написала Диброва.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Бизнесвумен подчеркнула, что они расстались «как цивилизованные люди», сохранившие уважение друг к другу. У пары трое сыновей. Модель съехала из дома мужа, но арендовала особняк в том же поселке, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время. Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых.

Ранее модель не стала критиковать бывшего супруга за появление на публике с расстегнутой ширинкой, видео она опубликовала в своих соцсетях. По словам экс-жены телеведущего, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.