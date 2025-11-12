Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:48

Полина Диброва отреагировала на новость о продаже семейного особняка

Модель Диброва назвала бесценным выставленный на продажу семейный особняк

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina*

Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва прокомментировала продажу семейного особняка бывшим мужем и назвала особняк в деревне Лапино бесценным. В Telegram-канале он сделала репост публикации, где дизайн дома назвали очень приятным.

Большое спасибо, я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души, — написала Диброва.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Бизнесвумен подчеркнула, что они расстались «как цивилизованные люди», сохранившие уважение друг к другу. У пары трое сыновей. Модель съехала из дома мужа, но арендовала особняк в том же поселке, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время. Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых.

Ранее модель не стала критиковать бывшего супруга за появление на публике с расстегнутой ширинкой, видео она опубликовала в своих соцсетях. По словам экс-жены телеведущего, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.

Россия
шоу-бизнес
модели
Полина Диброва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.