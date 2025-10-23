«Через три дома»: Диброва пошутила о переезде в новый особняк Полина Диброва переехала так, чтобы дети могли посещать оба дома

Модель Полина Диброва сообщила, что переехала в новый особняк, который находится «через три дома» от места проживания телеведущего Дмитрия Диброва. По ее словам, переданным корреспондентом NEWS.ru с премьеры фильма «Мажор в Дубае», они с бывшем мужем сделали все, чтобы дети могли беспрепятственно посещать оба дома. Даже грузовик не пришлось заказывать, добавила она в шутку.

Переехала через три дома. Мы постарались сделать так, чтобы дети могли беспрепятственно посещать оба дома, — заявила она.

Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Супругов не было на заседании.

Полина Диброва рассказала, что их дети по-разному восприняли новость о разводе: старшие сыновья, Александр и Федор, отнеслись к этому спокойно, а младший, Илья, даже заплакал. Перед расставанием телеведущий настоял на том, чтобы Полина лично поговорила с детьми. По словам Дибровой, главная цель бывших супругов — сохранить у сыновей ощущение тепла и поддержки от обоих родителей.