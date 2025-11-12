Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев опроверг появившиеся в Сети сообщения о подаче заявления на развод с актрисой Татьяной Арнтгольц, передает Super.ru. Как отметило издание, несмотря на данные о зарегистрированном в суде иске от 10 ноября, артист назвал эту информацию слухами.

Нет, это не правда. Это все слухи. Мы пока не разводимся, — подчеркнул он.

Ранее артист цирка Аскольд Запашный рассказал, что развелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет, потому что их личная жизнь сильно деградировала. По его словам, первый серьезный кризис в отношениях возник после семи лет брака, когда супруги стали жить в разных городах.

До этого певец Владимир Пресняков, комментируя развод своего первенца Никиты с супругой Аленой, подчеркнул, что кризис в их отношениях настал не сразу, а постепенно назревал. По его словам, пара пыталась спасти отношения, однако у них не получилось. Артист отметил, что его сын, рожденный в браке с певицей Кристиной Орбакайте, сейчас находится в нормальном состоянии.