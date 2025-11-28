Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ Житель Омской области приговорен к 8,5 года колонии за призывы к терактам

Житель Омской области Георгий Тырков осужден за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма и государственную измену, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда. Его приговорили к 8,5 года колонии.

В августе 2022 года Тырков, еще будучи несовершеннолетним, находился за границей. Тогда он разместил комментарий, который суд счел пропагандой терроризма. Следствие установило, что эти публикации были сделаны из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина и начала СВО

Также суд подтвердил, что в период с декабря 2022 по декабрь 2023 года осужденный систематически переводил денежные средства организациям, занимающимся сбором помощи для Вооруженных сил Украины. Эти действия были квалифицированы как содействие иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее был осужден житель Керчи, получивший 14 лет и один месяц строгого режима за сбор и передачу сведений о дислокации российских военных подразделений украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний осужденный, выражавший недовольство проведением СВО, систематически собирал конфиденциальную информацию о местах расположения частей Министерства обороны РФ.