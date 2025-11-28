День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 09:28

Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ

Житель Омской области приговорен к 8,5 года колонии за призывы к терактам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Омской области Георгий Тырков осужден за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма и государственную измену, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда. Его приговорили к 8,5 года колонии.

В августе 2022 года Тырков, еще будучи несовершеннолетним, находился за границей. Тогда он разместил комментарий, который суд счел пропагандой терроризма. Следствие установило, что эти публикации были сделаны из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина и начала СВО

Также суд подтвердил, что в период с декабря 2022 по декабрь 2023 года осужденный систематически переводил денежные средства организациям, занимающимся сбором помощи для Вооруженных сил Украины. Эти действия были квалифицированы как содействие иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее был осужден житель Керчи, получивший 14 лет и один месяц строгого режима за сбор и передачу сведений о дислокации российских военных подразделений украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний осужденный, выражавший недовольство проведением СВО, систематически собирал конфиденциальную информацию о местах расположения частей Министерства обороны РФ.

приговоры
суды
комментарии
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией
Поток валюты в Россию резко просел
Соучастница громкого убийства адвоката вышла на свободу
Россиян предупредили о риске повторного обмана мошенниками
В Москве пожаловались на крупный сбой в WhatsApp
Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики
В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября
В России отменили ограничения в трех аэропортах
В России планируют ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью
Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ
«Опыт показал»: украинский кризис может сильно повлиять на армию США
Меркель ответила, виновата ли Польша в украинском конфликте
ВС России освободили три опорных пункта ВСУ в районе Красного Лимана
К Ермаку нагрянули с обыском после отказа от важного пункта плана Трампа
«Ленфильм» подал в суд на задолжавшего 2,5 млн рублей режиссера
Названы наиболее популярные среди россиян специальности в колледжах
ФСБ задержала контрабандиста военного оборудования на Урале
В истории об исчезновении семьи Усольцевых появились новые версии
Люксовая машина Жириновского дважды попала в ДТП
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: пошаговый план
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.