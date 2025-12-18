Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 20:02

Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом

Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у Европарламента

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Полиция Брюсселя использовала гранаты со слезоточивым газом против протестующих у Европарламента, сообщает ТАСС. Отмечается, что вышедшие на акцию фермеры разожгли костры из покрышек рядом со зданием ЕП.

Журналисты уточнили, что правоохранители использовали гранатометы против людей на площади и прилегающих улицах. Между разведением костров и первыми действиями полиции прошло приблизительно 40 минут, пояснили в агентстве. Отмечается, что сотрудники органов избегали прямых столкновений с протестующими и несколько раз применяли водометы.

Отмечается, что фермеры выступили у ЕП с обвинениями в убийстве аграрного сектора. Протестующие не поддержали зеленые нормы и соглашения о свободной торговле. Журналисты уточнили, что, по данным организаторов, в Брюсселе собрались около 40 тыс. аграриев и несколько тысяч тракторов. Местные власти согласовали акцию протеста.

Ранее фермеры на тракторе попытались прорваться через полицейские заграждения на пути к Еврокварталу. Попытка оказалась неудачной: техника лишь слегка сместила блоки с колючей проволокой, установленные правоохранителями. Позже они стали бросать картофель и запускать в полицейских фейерверки.

Европарламент
протесты
полиция
водометы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.