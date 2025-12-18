Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у Европарламента

Полиция Брюсселя использовала гранаты со слезоточивым газом против протестующих у Европарламента, сообщает ТАСС. Отмечается, что вышедшие на акцию фермеры разожгли костры из покрышек рядом со зданием ЕП.

Журналисты уточнили, что правоохранители использовали гранатометы против людей на площади и прилегающих улицах. Между разведением костров и первыми действиями полиции прошло приблизительно 40 минут, пояснили в агентстве. Отмечается, что сотрудники органов избегали прямых столкновений с протестующими и несколько раз применяли водометы.

Отмечается, что фермеры выступили у ЕП с обвинениями в убийстве аграрного сектора. Протестующие не поддержали зеленые нормы и соглашения о свободной торговле. Журналисты уточнили, что, по данным организаторов, в Брюсселе собрались около 40 тыс. аграриев и несколько тысяч тракторов. Местные власти согласовали акцию протеста.

Ранее фермеры на тракторе попытались прорваться через полицейские заграждения на пути к Еврокварталу. Попытка оказалась неудачной: техника лишь слегка сместила блоки с колючей проволокой, установленные правоохранителями. Позже они стали бросать картофель и запускать в полицейских фейерверки.