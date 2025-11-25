День матери
25 ноября 2025 в 11:12

Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности

Актриса Стасюк призналась, что спокойно относится к критике своей фигуры

Алиса Стасюк Алиса Стасюк Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актриса Алиса Стасюк заявила, что не воспринимает близко к сердцу критику своей фигуры, сообщает «Леди Mail». Она отметила, что иногда видит неприятные комментарии в Сети, однако большинство ее фанатов ведут себя прилично. По словам артистки, режиссеры просят ее не худеть.

Да, бывает, что плохое читаю о себе. Но я отношусь к подобному спокойно: сколько людей, столько и мнений. К тому же режиссеры регулярно мне говорят, чтобы я ни в коем случае не худела. Сама же я чувствую себя, как будто я сошла с картин эпохи Возрождения, — рассказала Стасюк.

Актриса отметила, что ее редко узнают в общественных местах. По ее словам, в реальной жизни она не сталкивалась с хейтом и критикой от зрителей.

Ранее актриса Юлия Пересильд открыто поддержала 16-летнюю дочь Анну, которая подвергается критике в соцсетях. Артистка рассказала о важности доверительных отношений с детьми и необходимости защищать их от негатива.

