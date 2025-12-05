ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 08:59

Джей Ло восхитила поклонников рельефным прессом и фигурой

Джей Ло похвасталась своей физической формой перед концертами в Лас-Вегасе

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дженнифер Лопес выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новые кадры с одного из своих выступлений, вызвав восторг у своих подписчиков. 56-летняя Джей Ло предстала на сцене в откровенном образе, состоящем из бра, стрингов и сетчатых колготок, продемонстрировав идеальную физическую форму, рельефный пресс и подтянутое тело.

Публикация, где звезда исполняет хит 2001 года, собрала тысячи восторженных откликов. Комментаторы выражали искреннее удивление возрасту певицы и ее внешнему виду, называя ее «произведением искусства». Поклонники гадали, сколько часов Джей Ло проводит в спортзале, и похвалили ее за огромную работу над собой.

Видео стало кампанией по продвижению новой серии концертов певицы в Лас-Вегасе, о которой она объявила еще в мае. Выступления запланированы на декабрь, январь и март. Ожидается, что шоу 30 декабря станет одним из самых масштабных в ее карьере.

Ранее бывший муж Лопес Оджани Ноа обвинил ее в изменах, после того как звезда заявила, что ни один мужчина не мог подарить ей главного — «любви по-настоящему». По его словам, их брак разрушился по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Ноа счел, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и вранье в СМИ.

