25 декабря 2025 в 14:25

«Тревожный сигнал»: депутат об оскорблении учителя в московской школе

Депутат Иванов призвал ввести ощутимые штрафы для родителей трудных подростков

Для родителей трудных подростков следует установить крупные штрафы, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, корень подобного поведения лежит прежде всего в семейном воспитании.

Эта безобразная сцена [с оскорблениями педагога старшеклассником московской школы], где подросток, забыв о стыде и совести, глумится над человеком, посвятившим воспитанию детей четыре десятилетия. Это крик о помощи всей нашей системе образования. Мы видим не просто хулиганский поступок, а осознанное унижение авторитета учителя, выставленное на всеобщее обозрение. Бездействие здесь равносильно соучастию в разрушении основ школы. Считаю необходимым установить ощутимые административные штрафы для родителей, чьи дети допускают публичное оскорбление или унижение чести и достоинства педагога, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что для несовершеннолетних, систематически нарушающих нормы морали и права, необходимо предусмотреть возможность направления в специальные учебные заведения. По словам депутата, это не наказание, а перевоспитание в условиях строгой дисциплины, где основное внимание будет уделено труду, нравственному развитию и осознанию своих действий.

Это тревожный сигнал. Он может указывать либо на привыкание к хамству, либо на неверие в действенность мер. Одного разбора отдельного инцидента, даже завершившегося отчислением агрессора по заявлению его же родителей и проверкой со стороны комиссии по делам несовершеннолетних, совершенно недостаточно. Директор школы абсолютно права, говоря, что базовые ценности и уважение к окружающим закладываются в семье. Школа, безусловно, выполняет воспитательную функцию, но она не может и не должна заменять собой родителей, — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что во время урока в московской школе старшеклассник оскорбил 61-летнего преподавателя, используя ненормативную лексику. Подросток вел себя агрессивно, выкрикивал угрозы и заявил, что учитель скоро потеряет работу. Все происходящее он снимал на камеру.

