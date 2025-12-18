Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 20:28

В Госдуме объяснили, почему бойцы ВСУ не боятся суда за дезертирство

Депутат Журавлев: дезертировавшие бойцы ВСУ стремятся сохранить себе жизнь

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Бойцы ВСУ, которые решаются дезертировать из украинской армии, вынуждены выбирать между тюрьмой и гибелью, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В последнее время они все чаще делают выбор в пользу заключения, подчеркнул он.

Украинский уголовный кодекс предполагает за дезертирство от трех до пяти лет лишения свободы, но все чаще люди делают выбор в пользу такого заключения, лишь бы остаться в живых. Тем более сейчас, когда командование бросает личный состав, как в топку, лишь бы заткнуть дыры, — заявил Журавлев.

Пока у заключенных больше шансов выжить, чем у мобилизованных, отметил Журавлев. Однако он не исключает, что в будущем Киев может ввести принудительную мобилизацию арестантов.

В ВСУ только по официальной статистике больше 22 тыс. дезертиров каждый месяц. Уверен, что рано или поздно кому-то в Киеве придет в голову, что заключенных можно принудительно погнать на передовую, и тогда, конечно, им будет не отвертеться, — заключил депутат.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч. Глава государства добавил, что такая ситуация — верный признак деградации украинской армии.

ВСУ
дезертиры
тюрьма
выбор
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали Дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.