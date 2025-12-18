В Госдуме объяснили, почему бойцы ВСУ не боятся суда за дезертирство Депутат Журавлев: дезертировавшие бойцы ВСУ стремятся сохранить себе жизнь

Бойцы ВСУ, которые решаются дезертировать из украинской армии, вынуждены выбирать между тюрьмой и гибелью, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В последнее время они все чаще делают выбор в пользу заключения, подчеркнул он.

Украинский уголовный кодекс предполагает за дезертирство от трех до пяти лет лишения свободы, но все чаще люди делают выбор в пользу такого заключения, лишь бы остаться в живых. Тем более сейчас, когда командование бросает личный состав, как в топку, лишь бы заткнуть дыры, — заявил Журавлев.

Пока у заключенных больше шансов выжить, чем у мобилизованных, отметил Журавлев. Однако он не исключает, что в будущем Киев может ввести принудительную мобилизацию арестантов.

В ВСУ только по официальной статистике больше 22 тыс. дезертиров каждый месяц. Уверен, что рано или поздно кому-то в Киеве придет в голову, что заключенных можно принудительно погнать на передовую, и тогда, конечно, им будет не отвертеться, — заключил депутат.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч. Глава государства добавил, что такая ситуация — верный признак деградации украинской армии.