Под Иркутском произошла авария с 10 машинами Пять человек пострадали в ДТП с 10 машинами на трассе «Сибирь»

На федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись 10 автомобилей, сообщили в МВД России. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек. Движение на участке затруднено, для регулирования потока было организовано реверсивное движение.

Сегодня в 13:10 по местному времени (08:10 по мск) на 1770-м км автодороги федерального значения «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 транспортных средств. В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

