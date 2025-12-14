Смертельное массовое ДТП с микроавтобусом произошло в Татарстане В Татарстане произошло массовое ДТП с двумя погибшими и 12 пострадавшими

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе под Альметьевском в Татарстане, сообщили представители региональной Госавтоинспекции. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Нива», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего в них врезались другие машины.

Сегодня в Альметьевском районе водитель автомобиля «Нива», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. После чего с грузовым автомобилем совершили столкновение автомобили: Chevrolet, микроавтобус Ford, Haval, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», в результате аварии травмы получили 12 человек. Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия.

Ранее Госавтоинспекция Башкирии сообщила, что два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился на 17-м километре автодороги Давлеканово — Толбазы.