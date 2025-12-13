Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии В Башкирии два человека погибли в результате аварии на заснеженной трассе

В Башкирии два человека погибли в результате ДТП, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция республики. Инцидент случился на 17-м километре автодороги Давлеканово — Толбазы.

Водитель автомобиля «Чери Тигго» потерял контроль над управлением, что привело к столкновению с «Ладой Гранта». В результате аварии водитель «Лады» и его супруга скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Чери» и еще один пассажир из «Лады» получили травмы и были экстренно госпитализированы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства, приведшие к трагедии.

