Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся В Курганской области пострадали двое несовершеннолетних в результате ДТП

Пять человек пострадали, двое из которых являются несовершеннолетними, в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Курганской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем паблике во «ВКонтакте». Авария с участием автомобиля Kia Sorento произошла вечером 12 декабря на трассе Курган — Звериноголовское.

В результате ДТП пострадали пять человек: оба пешехода, которые находились в темное время суток на дороге вне населенного пункта без световозвращающих элементов, водитель и два пассажира (женщина 1976 года рождения и несовершеннолетняя 2009 года рождения), — говорится в сообщении.

