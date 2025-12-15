Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:42

Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся

В Курганской области пострадали двое несовершеннолетних в результате ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пять человек пострадали, двое из которых являются несовершеннолетними, в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Курганской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем паблике во «ВКонтакте». Авария с участием автомобиля Kia Sorento произошла вечером 12 декабря на трассе Курган — Звериноголовское.

В результате ДТП пострадали пять человек: оба пешехода, которые находились в темное время суток на дороге вне населенного пункта без световозвращающих элементов, водитель и два пассажира (женщина 1976 года рождения и несовершеннолетняя 2009 года рождения), — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба областной Госавтоинспекции сообщила, что в Кирове на железнодорожном переезде произошло столкновение машины скорой помощи с тепловозом. Данный инцидент произошел на улице Баумана.

Кроме того, в Польше в городе Жешув произошло дорожно-транспортное происшествие с участием белорусских туристов. Группа из 48 граждан Белоруссии, следовавшая в Венгрию, попала в аварию на кольцевой развязке. В результате столкновения автобус вылетел за пределы дороги через ограждение, после чего оказался в поле, при этом травмы получили 14 человек.

Курганская область
ДТП
аварии
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.