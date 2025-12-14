Рейсовый автобус с белорусами вылетел с дороги в европейской стране После ДТП с автобусом в Польше 14 белорусских туристов были госпитализированы

Белорусские туристы попали в дорожно-транспортное происшествие в Польше, сообщает агентство БелТа. Инцидент случился 14 декабря в городе Жешув. Группа из 48 граждан Белоруссии, направлявшаяся в Венгрию, попала в аварию на кольцевой развязке. В результате столкновения рейсовый автобус вылетел через ограждение и оказался в поле, пострадало 14 человек.

Туристы с ранениями легкой и средней степени тяжести были доставлены в больницу. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия. За рулем автобуса в момент аварии находились два человека — гражданин Белоруссии и гражданин Польши. По предварительной информации, польский водитель в этот момент отдыхал, а белорусский водитель мог уснуть за рулем. Проведенные тесты на алкоголь у обоих водителей показали отрицательный результат.

Ранее в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в турецкой провинции Османия погибли шесть человек. На место аварии немедленно выехали бригады спасателей, медиков, пожарных и полиция. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

До этого во время празднования на рождественской ярмарке в городе Сент-Анна на острове Гваделупа автомобиль врезался в толпу людей. В результате данного наезда погибли 10 человек, еще девять получили травмы. Трое из пострадавших еще недавно находились в тяжелом состоянии.