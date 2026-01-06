Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 00:12

Россиянка рассказала о странной обстановке на пляжах Венесуэлы

Туристка из России сообщила об опустевших гостиницах и побережье Венесуэлы

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Российская туристка Александра Боровикова рассказал «Московскому комсомольцу», что она с детьми стала редким гостем на венесуэльском острове Маргарита. Ее поразила зловещая пустота на популярных курортах в разгар праздничного сезона. Женщина улетела из страны в январе, перед нападением США.

Отдыхавшая на пляже Эль Яке женщина описала сюрреалистичную картину: работающий персонал, подготовленные лежаки, но почти полное отсутствие туристов. Та же ситуация царила в аквапарках, дельфинарии и зоопарках.

Причину Боровикова видит в отмене большинства международных рейсов и опасениях иностранцев. Путешественница уверена, что дурная слава о криминальной обстановке отпугнула гостей.

В нашей гостинице жили мы и еще одна семья, которая прилетела с нами. В другом отеле на тысячу номеров, по словам соотечественников, было всего 12 человек. Больше никого! — рассказала россиянка.

По ее словам, некогда популярные курорты Венесуэлы сегодня больше напоминают заброшенные локации, несмотря на готовность инфраструктуры. Страна, переживающая глубокий политический и экономический кризис, оказалась вычеркнута из мировых туристических маршрутов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вторжение США в Венесуэлу стало предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового доминирования Вашингтона. В своей речи дипломат также упомянул венесуэльских и кубинских граждан, которые погибли в ходе операции.

Россия
Венесуэла
туристы
курорты
