Снежный плен. Транспортный коллапс и смерти на дорогах России: что известно

Непогода создала неблагоприятные условия для автомобилистов в ряде регионов России. Что известно, где произошел транспортный коллапс и случились смерти на дорогах в результате ДТП?

Около восьми автомобилей и фур столкнулись на трассе в Татарстане из-за метели и плохой видимости, пишут СМИ и Telegram-каналы. По предварительным сведениям, четыре человека погибли, еще трое пострадали.

ДТП произошло на трассе М-7 возле села Средние Кирмени на развилке в сторону Шали — Бавлы. Участок дороги оказался перекрыт. Очевидцы заявили, что автомобилистов просят развернуться и возвращаться назад.

«Там авария, мы сами не понимаем, там просто ад какой-то, буран. К нам подошел мужик, сказал, что надо разворачиваться. Потому что там никак не развернуться, там семь машин в „тотал“. И погибшие есть, к сожалению», — рассказали очевидцы.

Часть других региональных трасс в Татарстане перекрыта из-за непогоды. В Сети пишут, что фуры стоят на некоторых участках дороги М-12 «Восток». Сильная метель и снегопад учинили препятствия не только автомобилистам — в аэропорту Казани задержаны десятки рейсов.

Место массовой аварии в Татарстане. Инцидент произошел на платном участке трассы Казань — Альметьевск, на 27-м километре отрезка Шали — Бавлы, в Чистопольском районе Фото: Прокуратура Республики Татарстан/РИА Новости

В регионе ввели план «Буран», который применяется в условиях обильных снегопадов и возникновения снежных заносов на автомобильных дорогах.

Метель началась в республике в субботу, 3 января, видимость ухудшилась до одного километра, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. В воскресенье, 4 января, непогода не покинула Татарстан: в регионе, помимо усилившихся ветра и метели, обильно идет мокрый снег.

В соседней Башкирии, по сообщениям СМИ, сотни фур встали перед перекрытой трассой М-5 «Урал». Временные ограничения движения также введены на региональных дорогах республики. В регионе ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.

В Удмуртии из-за сильного снегопада, плохой видимости и метели несколько крупных ДТП: фура и легковые авто улетели в кювет.

В Ульяновской области ограничивали движение для большегрузов на участках федеральных трасс М-5 «Урал» и Сызрань — Саратов — Волгоград. Сейчас дороги открыты. В регионе также произошло несколько крупных ДТП, одно из которых со смертельным исходом — погибли два человека, водитель и два пассажира госпитализированы. Видимость практически нулевая, в регионе продолжается метель.

Движение грузовых транспортных средств, маршруток и пассажирских автобусов ограничено на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбуржье на границе с Самарской областью. Дорогие перекрыли и в Бузулукском районе. В регионе сильная метель и плохая видимость.

Суббота и ночь воскресенья, 3--4 января, приняли на себя самый сильный удар непогоды за последние дни в Саратовской области, где на некоторых участках дорог, в частности на трассе Самара — Пугачев — Энгельс, движение большегрузов по-прежнему ограничено.

Снежный плен скоро захватит Пермский край — там ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В МЧС предупредили о предстоящих пробках и рисках дорожно-транспортных происшествий.

Что известно о жутком ДТП в Ростовской области

Кроме того, смертельная авария с участием большегруза произошла сегодня, 4 января, в Ростовской области. По сообщениям СМИ, грузовик протаранил несколько легковушек и задавил рабочих. Предварительно, в результате ДТП погибли четыре человека, еще минимум двое пострадали.

Авария произошла на 1042-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос. Причиной столкновения мог стать гололед: очевидцы рассказали, что трасса превратилась в каток из-за ударивших после снегопада заморозков.

В Сети публиковали кадры с места аварии: несколько побитых легковушек и грузовик стоят посреди дороги, полоса движения в одну сторону парализована, на асфальте лежат тела погибших, накрытые одеялами.

