Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро

Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро

Приближенное к американской администрации лицо сделало недвусмысленный намек после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Что известно, кто следующий в списке США и почему?

Кто следующий в списке США после Мадуро

Жена заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США.

«Soon (скоро. — NEWS.ru)», — подписала изображение Миллер.

На публикацию отреагировал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен. Он заявил, что Вашингтон должен уважать территориальную целостность Дании.

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании», — написал Серенсен.

Британская газета The Guardian также указала на Данию в списке следующих целей для внешнеполитических действий США. Вместе со скандинавской страной журналисты отметили Иран.

В издании заявили, что президент США Дональд Трамп ранее выражал готовность к радикальным действиям в отношении этих государств. Его политика, как считает газета, ускоряет переход к миру, где исход противостояния решает военная сила и готовность ее применить.

«События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания», — говорится в публикации.

The Guardian напомнила, что в последние дни Трамп заявлял о поддержке антиправительственных протестов в Иране, а его представители угрожали установить контроль над Гренландией «любыми необходимыми средствами». Эти заявления на фоне силовой операции в Венесуэле, в ходе которой был похищен Мадуро, заставляют предположить, что администрация США готова на новые масштабные шаги.

В конце декабря 2025 года Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии в интересах национальной безопасности. Губернатора Луизианы Джеффа Лэндри американский лидер назначил своим спецпосланником на острове.

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети

«Если вы посмотрите на Гренландию, вверх и вниз по побережью, у вас есть российские и китайские корабли повсюду. Нам нужно обеспечить национальную безопасность. Мы должны получить Гренландию», — заявил Трамп.

Эти слова вызвали очередную волну критики со стороны Дании. Так, глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов пригрозил «прикупить несколько штатов» у Америки.

«Не то чтобы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов», — заявил Ярлов.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что американская сторона не отрицает информацию о проведении в Гренландии тайной работы с целью посеять раздор между островом и Данией. Она напомнила, что «с самого начала» опасалась намерений Трампа присоединить Гренландию к США.

Существует ли угроза для Европы

США отказали в праве на суверенитет всем странам Европы, считает российский сенатор Андрей Клишас. Так он отреагировал на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который призвал не забывать о доктрине Монро, ставшей синонимом геополитического доминирования США.

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам — приготовиться», — отметил Клишас на фоне действий Вашингтона в Венесуэле.

Кто еще может стать следующей целью Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может стать следующей целью Трампа после Мадуро, заявил канадский политолог Иван Качановский. Украинский политик пока не осознает серьезность ситуации, считает эксперт.

«Зеленский не понимает, что он может быть следующим», — отметил Качановский.

Читайте также:

Большегруз и пять легковушек: детали жуткой аварии под Ростовом, жертвы

Наступление ВС России на Харьков 4 января: бегство ВСУ, дроны против своих

Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины