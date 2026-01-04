Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 09:24

Клишас предрек Европе потерю суверенитета вслед за Венесуэлой

Андрей Клишас
США отказали в праве на суверенитет всем странам Европы, предупредил российский сенатор Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он отреагировал на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который призвал не забывать о доктрине Монро, ставшей синонимом геополитического доминирования США.

США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам — приготовиться, — подчеркнул сенатор.

Ранее британская газета The Guardian предположила, что после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле следующими целями США станут Иран и Дания. Поводом для тревоги стали недавняя поддержка Трампом антиправительственных протестов в Иране и угрозы его представителей установить контроль над Гренландией «любыми необходимыми средствами».

До этого Трамп заявил прессе, что не ожидает каких-либо трудностей во взаимоотношениях с Россией после американской военной операции в Венесуэле. По его словам, нефть другим странам теперь будут продавать Соединенные Штаты.

