Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 20:28

В Арктике зафиксировали уникальный случай с усыновлением белого медвежонка

В канадской Арктике полярная медведица усыновила чужого медвежонка

Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канадские ученые зарегистрировали уникальный случай: полярная медведица взяла на «воспитание» приемного медвежонка, передает британское издание BBC. Исследователь Эван Ричардсон уточнил, что за 45 лет наблюдений было зафиксировано лишь 13 аналогичных случаев.

По словам специалиста, медведица не бросила чужого детеныша из-за сильного материнского инстинкта. Ученая Алиса Макколл уточнила, что причины такого поведения у полярных хищников пока не изучены дол конца. Ричардсон также подчеркнул, что подобная взаимопомощь важна в условиях изменения климата. Исследователи также анализируют ДНК приемного медвежонка, чтобы установить судьбу его биологической матери.

Ранее в поселке Диксон белая медведица со своим детенышем прошлась среди жилых домов. Отмечалось, что хищники не спешили покидать населенный пункт из-за аномально теплой погоды.

До этого медведь проник на территорию космодрома Восточный в Амурской области. Хищник случайно оказался внутри системы ограждений космического объекта. Сотрудник космодрома, который заметил медведя, зафиксировал это происшествие на видео. На записи видно, как работник приоткрывает ворота, чтобы медведь мог беспрепятственно покинуть территорию.

Арктика
Канада
белые медведи
детеныши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР раскрыл планы Запада в отношении Сербии
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали Дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.