В Арктике зафиксировали уникальный случай с усыновлением белого медвежонка

Канадские ученые зарегистрировали уникальный случай: полярная медведица взяла на «воспитание» приемного медвежонка, передает британское издание BBC. Исследователь Эван Ричардсон уточнил, что за 45 лет наблюдений было зафиксировано лишь 13 аналогичных случаев.

По словам специалиста, медведица не бросила чужого детеныша из-за сильного материнского инстинкта. Ученая Алиса Макколл уточнила, что причины такого поведения у полярных хищников пока не изучены дол конца. Ричардсон также подчеркнул, что подобная взаимопомощь важна в условиях изменения климата. Исследователи также анализируют ДНК приемного медвежонка, чтобы установить судьбу его биологической матери.

