28 октября 2025 в 11:55

Медведь проник на секретный объект и попал на видео

Медведь сумел проникнуть на территорию космодрома Восточный

Фото: Paul Whippey/imageBROKER.com/Global Look Press

На территорию космодрома Восточный в Амурской области проник медведь, сообщает KP.RU. Хищник заблудился в системе ограждений космического объекта. Обнаруживший животное сотрудник космодрома зафиксировал происшествие на видео. На записи видно, как работник открывает ворота, чтобы предоставить медведю возможность свободно покинуть территорию.

Мишка, устал он, дышит, братуха. Иди вперед, я тебе дверь открыл, — говорит мужчина на видео.

Ранее сообщалось, что собаки эффективно отпугивают белых медведей, которые регулярно посещают метеостанцию на мысе Челюскин в поисках пищи. Персонал станции уже адаптировался к частым визитам хищников, отмечая, что они происходят практически каждую ночь. Для защиты сотрудники также используют специальные устройства «Сигнал охотника» и «Гром», издающие отпугивающие звуки.

Ведущая американского телеканала KTLA Эрин Майерс была вынуждена прервать прямой репортаж из-за внезапного появления медведя. Животное приблизилось к съемочной группе и попало в кадр во время освещения темы о подготовке к усилению осадков и возможным наводнениям.

медведи
космодромы
животные
хищники
