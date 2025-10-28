Медведь проник на секретный объект и попал на видео

На территорию космодрома Восточный в Амурской области проник медведь, сообщает KP.RU. Хищник заблудился в системе ограждений космического объекта. Обнаруживший животное сотрудник космодрома зафиксировал происшествие на видео. На записи видно, как работник открывает ворота, чтобы предоставить медведю возможность свободно покинуть территорию.

Мишка, устал он, дышит, братуха. Иди вперед, я тебе дверь открыл, — говорит мужчина на видео.

