25 октября 2025 в 17:32

Собаки держат в страхе белых медведей в районе мыса Челюскин

Собаки прогнали белых медведей с метеостанции в районе мыса Челюскин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собаки не боятся прогонять белых медведей, которые регулярно приходят к метеорологической станции в районе мыса Челюскин в поисках пропитания, пишет Telegram-канал Baza. В публикации отмечается, что персонал уже привык к незваным гостям.

Они рассказали, что медведи приходят практически каждую ночь. Для защиты у сотрудников имеются два устройства «Сигнал охотника» и «Гром», которые издают отпугивающие звуки. Однако лучше всего с этой задачей справляются собаки, особенно звери побаиваются «Муху».

Ранее в канадском Ванкувере маленький шпиц по кличке Скаут прогнал медведя, который пришел в дом. Зверь вошел в гостиную и осмотрел пространство. Затем появился шпиц и бросился к медведю, яростно визжа и лая. Хозяйка еле усмирила рассвирепевшего пса.

До этого сообщалось, что житель Приморского края во второй раз за 10 лет оказался жертвой нападения медведя. Последний инцидент произошел возле поселка Лазо, когда 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником. Медведь нанес ему множественные ранения головы и тела, однако пострадавший сумел добраться до населенного пункта.

медведи
собаки
животные
звери
