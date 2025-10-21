Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:41

Россиянин дважды сумел пережить нападение медведя

Житель Приморья два раза за 10 лет подвергся нападению медведя

Фото: Marko König/imageBROKER/Global Look Press

Житель Приморского края дважды за 10 лет подвергался нападению медведя, сообщает Telegram-канал SHOT. Последний инцидент произошел вблизи поселка Лазо, где 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником.

Медведь атаковал россиянина, нанеся ему многочисленные повреждения головы и тела. Длина наиболее серьезных ран достигала 16 сантиметров, однако пострадавший сумел самостоятельно добраться до населенного пункта и вызвать медицинскую помощь.

Как выяснилось, аналогичный случай произошел с этим же мужчиной 10 лет назад, когда он также пострадал от нападения медведя. Тогда ему потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что численность медведей в лесах Подмосковья за год увеличилась в пять раз — с 15 до приблизительно 80 особей. Хищники все чаще появляются вблизи населенных пунктов, где совершают кражи продуктов у местных жителей и представляют потенциальную угрозу нападения. Следы животных были зафиксированы в окрестностях Звенигорода, Одинцово, а также Талдома.

медведи
нападения
животные
леса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.