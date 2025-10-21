Россиянин дважды сумел пережить нападение медведя

Житель Приморского края дважды за 10 лет подвергался нападению медведя, сообщает Telegram-канал SHOT. Последний инцидент произошел вблизи поселка Лазо, где 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником.

Медведь атаковал россиянина, нанеся ему многочисленные повреждения головы и тела. Длина наиболее серьезных ран достигала 16 сантиметров, однако пострадавший сумел самостоятельно добраться до населенного пункта и вызвать медицинскую помощь.

Как выяснилось, аналогичный случай произошел с этим же мужчиной 10 лет назад, когда он также пострадал от нападения медведя. Тогда ему потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что численность медведей в лесах Подмосковья за год увеличилась в пять раз — с 15 до приблизительно 80 особей. Хищники все чаще появляются вблизи населенных пунктов, где совершают кражи продуктов у местных жителей и представляют потенциальную угрозу нападения. Следы животных были зафиксированы в окрестностях Звенигорода, Одинцово, а также Талдома.