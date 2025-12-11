Москвичей предупредили о риске встречи с опасным хищником

В Москве возможны случаи появления бурого медведя, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он подчеркнул, что речь в том числе идет и об исторической части города.

Да, конечно, вероятность есть. Потому что у нас Москва увеличилась более чем в два раза. И теперь Москвой стала та территория, где вообще было охотничье хозяйство. А что это значит? То есть на этих территориях были охотничьи хозяйства, там работали егеря, охотоведы, и там находились даже охотники сами, – сказал Глазков.

Биолог добавил, что медведь может появиться не только в новых районах Москвы, но даже в исторической части. По его словам, подобные случаи уже фиксировались в столице. Он также подчеркнул, что популяция бурого медведя растет по всей России.

До этого появилась информация, что жители подмосковных деревень стали бояться ходить в лес из-за того, что там увеличилась популяция рысей. В Министерстве экологии и природопользования Московской области подтвердили, что численность рысей в регионе выросла в 2,5 раза и сейчас составляет около 80 особей.