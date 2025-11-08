Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 19:50

В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак

Жители Подмосковья стали бояться ходить в лес из-за рысей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители подмосковных деревень стали бояться ходить в лес из-за того, что там увеличилась популяция рысей, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По их словам, одна из них уже «мочит» кошек и собак.

Мы просто боимся. Мы боимся в лес ходить. Появилась рысь, которая мочит кошек и собак, — заявил житель деревни Никулино.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подтвердили, что численность рысей в регионе выросла в 2,5 раза и сейчас составляет около 80 особей. Эксперты считают, что увеличение популяции привело к тому, что хищники начали нападать на домашних животных из-за нехватки пищи.

Ранее в Челябинске рысь запуталась в колючей проволоке и, вероятно, получила травмы. Хищника заметили на ограждении завода трубопроводной арматуры. По данным канала, дикий зверь пытался согреться и залез на теплую трубу теплотрассы.

В поселке Моготуй Забайкальского края местные жители заметили рысь на вершине столба. Они вызвали кран и подготовили снотворное, чтобы безопасно снять зверя. Препарат подействовал, и рысь мягко приземлилась на подготовленную подстилку. Специалисты собрались показать рысь ветеринарам, после чего отпустить животное обратно в лес.

Подмосковье
звери
кошки
собаки
