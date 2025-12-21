Nintendo выиграла суд, начавшийся 15 лет назад GamesIndustry.biz: Nintendo выиграла суд из-за приставки, который длился 15 лет

Японская компания Nintendo выиграла суд в Германии из-за приставки, который длился 15 лет, сообщает издание GamesIndustry.biz. С компании BigBen Interactive (ныне Nacon) будет взыскано €7 млн (661 млн рублей) в качестве компенсации ущерба.

В 2010 году компания Nintendo обратилась в суд против фирмы BigBen, обвиняя ее в незаконном копировании дизайна своего игрового контроллера Wii Remote, выпущенного одновременно с игровой приставкой Nintendo Wii в 2006 году. По мнению Nintendo, присутствие гаджета производства BigBen на рынке негативно сказалось на продажах оригинальных устройств, лишив компанию потенциальных покупателей.

BigBen парировала аргументами о том, что потребители имели доступ и к другим аналоговым устройствам сторонних компаний, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно продукция BigBen стала причиной потерь прибыли Nintendo. Тем не менее суд вынес решение в пользу истца, признав, что запатентованные технологии Nintendo настолько уникальны, что любое устройство конкурентов неизбежно нарушает права интеллектуальной собственности японской корпорации.

