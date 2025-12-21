Новый год-2026
21 декабря 2025 в 15:46

СКР начал расследование после скандала с нападением на журналистов

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов «Известий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с нападением охранников на журналистов «Известий» в Москве, сообщается в Telegram-канале СКР. Инцидент произошел во время съемок тренинга у психолога, что широко освещалось в социальных медиа и средствах массовой информации.

В социальных медиа и СМИ сообщалось о том, что в Москве охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга психолога. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению главного организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева Андрея Пронского. Первые 10 лет осужденный проведет в тюрьме.

Кроме того, бывший сокамерник Пронского в судебных показаниях заявил, что обвиняемый в подготовке покушения на журналиста торговал через даркнет оружием и запрещенными веществами. Согласно позиции следствия, подсудимый выполнял указания разведывательных структур Украины.

