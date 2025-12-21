СКР начал расследование после скандала с нападением на журналистов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с нападением охранников на журналистов «Известий» в Москве, сообщается в Telegram-канале СКР. Инцидент произошел во время съемок тренинга у психолога, что широко освещалось в социальных медиа и средствах массовой информации.

В социальных медиа и СМИ сообщалось о том, что в Москве охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга психолога. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

