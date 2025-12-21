Новый год-2026
21 декабря 2025 в 16:58

Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине

Полиция начала проверку фитнес-тренера, который ударил ногой в живот девушку в магазине Рыбинска, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону. Отмечается, что инцидент произошел 15 декабря. Тренер начал размахивать ногами, предположительно, из-за обиды на то, что его спутницу не пропустили вперед на выходе из помещения.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 15 декабря, — рассказали в ведомстве.

Как сообщили его работодатели в фитнес-клубе, сотрудничество с ним было прекращено по итогам внутренней проверки его тренерской деятельности в клубе. Договор расторгнут в полном соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на выходе из супермаркета. Сначала мужчина попытался схватить девушку за волосы, после чего нанес ей сильный удар ногой в область живота. После конфликта мужчина поспешно скрылся.

До этого российская модель пострадала на «гаремной» вечеринке в Стамбуле: ее избила известная кикбоксерша и обладательница титула «Мисс Турция» Бюшра Каракаш. Инцидент произошел на дне рождения у бизнесмена Аднана Далгакырана. По словам пострадавшей, он проявлял к ней интерес, но в этот момент рядом была Каракаш, которая и напала на девушку.

