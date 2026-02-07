Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 17:48

«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей

Семья из Рыбинска потеряла 215 тыс. рублей из-за схемы с электронным дневником

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семья из Рыбинска потеряла 215 тыс. рублей из-за мошенников, воспользовавшихся новой схемой с «перерегистрацией» в электронном дневнике, сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. Злоумышленники убедили дочь супругов взять кредит на 800 тыс. рублей и перевести им деньги. Однако установленный лимит на снятие наличных не позволил несовершеннолетней перевести им сразу всю сумму.

Лишь благодаря установленному лимиту на снятие наличных подросток смогла обналичить и перевести на счет мошенников только 215 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонные мошенники выдали себя за сотрудников школы. Они убедили подростка продиктовать им код из СМС. Через некоторое время преступники снова связались со школьницей, на этот раз выдав себя за представителей «Госуслуг». Они внушили несовершеннолетней, что ее родителям грозит уголовная ответственность.

Ранее мошенники начали использовать подмену номера для звонков россиянам, маскируясь под короткие номера известных банков. Зная доверие клиентов к таким номерам, они пытаются выманить персональные данные и деньги.

Рыбинск
Ярославская область
мошенники
подростки
кражи
