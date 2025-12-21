Новый год-2026
Ударившего девушку ногой в живот тренера выгнали с работы

В Рыбинске уволили тренера, ударившего ногой в живот посетительницу магазина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Профессионального тренера из Рыбинска Ярославской области, который ударил незнакомую девушку ногой в живот в продуктовом магазине, уволили, заявили в пресс-службе крупной сети фитнес-залов. Там подчеркнули, что руководство клуба не приемлет проявление насилия в любых формах.

Сотрудничество с данным тренером было прекращено по итогам внутренней проверки его тренерской деятельности в клубе. Договор расторгнут в полном соответствии с законом, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что мужчина не только уволен, но теперь не сможет посещать залы этой сети. Многие комментаторы похвалили клуб за оперативное реагирование. Однако некоторые пользователи Сети предположили, что мужчину «уже ничего не исправит».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на выходе из супермаркета. Тренер решил, что покупательница не уступила дорогу его спутнице. Сначала он попытался схватить девушку за волосы, после чего нанес ей сильный удар ногой в область живота. После конфликта мужчина поспешно скрылся.

До этого в Колпинском районе Санкт-Петербурга 49-летний мужчина напал на трех женщин и избил их. Пострадавшие с синяками и ушибами обратились за медицинской помощью. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО. Как выяснилось, горожанин нигде не работает.

