Стал известен облик нового олимпийского мишки

Торжественное открытие VII летней Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе им. В. И. Ленина, 1979 год

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев представил прототип нового олимпийского медведя, который скоро пройдет регистрацию в Роспатенте. Ранее он пообещал россиянам, что символом игр будет нормальный мишка, к которому все привыкли. Игрушку-талисман он продемонстрировал на заседании попечительского совета Российского спортивного фонда, фото с мишкой опубликовала у себя пресс-служба министра.

Права на оригинального мишку с Олимпиады 1980 года принадлежат МОК, поэтому новый талисман сборной России должен быть похож на легендарный символ игр, но не копировать его образ полностью.

Ранее в Древней Олимпии состоялась традиционная церемония зажжения огня для зимних Олимпийских игр 2026 года. Мероприятие прошло на территории Археологического музея. В нем приняли участие руководители олимпийского движения, а также официальные представители Греции.

До этого в России начали прорабатывать возможность проведения альтернативных международных соревнований в 2026 году. Идея заключается в организации турнира для атлетов, которые не будут допущены до Игр в Италии.