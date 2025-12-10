Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ

Система карты болельщика не будет внедряться на матчах Фонбет — КХЛ в ближайшее время, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью ТАСС. Он напомнил, что сейчас карта болельщика применяется на играх Мир — Российской премьер-лиги.

У нас еще в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры. Важно понять, что задача государства не только в том, чтобы все на футболе, хоккее и любых других соревнованиях получали удовольствие от просмотра, но и в том, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок, а в случае инцидента — быстрое расследование, наказание провинившимся и предотвращение в будущем, — сказал Дегтярев.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На результат повлиял дубль, оформленный Шелдоном Ремпалом на 8-й и 32-й минутах. В результате встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Очки «Салавату Юлаеву» также принесли Девин Броссо (35-я минута) и Джек Родуолд (59-я минута). Со стороны «Ак Барса» шайбу забросил Александр Хмелевский на 29-й минуте.

До этого «Спартак» из Москвы одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи, проходившей в Новосибирске, завершилось вничью, 6:6, а исход противостояния решил овертайм, где москвичи установили окончательный счет — 7:6. Красно-белые забросили по шайбе в каждом из периодов, а также дважды отличились в концовке третьего периода, что позволило им сравнять счет и перевести игру в овертайм.