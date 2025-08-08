Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 13:27

Камера зафиксировала, как медведь еле спасся от разъяренного шпица

В Канаде крошечный шпиц прогнал из дома медведя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В канадском Ванкувере маленький шпиц по кличке Скаут прогнал медведя, который пришел в дом, передает Fox Weather. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как собака прогнала дикого зверя.

На кадрах видно, как медведь вошел в гостиную и осмотрел пространство вокруг дивана. Затем в соседнем коридоре появился шпиц и бросился к медведю, яростно визжа и лая. Хозяйка Кайла Кляйн еле усмирила рассвирепевшего питомца. Затем видео переходит к кадрам с камеры видеонаблюдения во дворе, на которых видно, как медведь убегает, а Скаут прыгает с лестницы, чтобы преследовать зверя.

По словам Кляйн, медведь — постоянный посетитель этого района. Однако в воскресенье он съел завтрак Скаута, что, возможно, огорчило собаку.

Ранее в новом Пермском зоопарке 32-летнего медведя Тошу ударило током, после чего у него отказали ноги и он не смог выбраться из бассейна. Очевидцы рассказали, что в вольере есть провод с напряжением, расположенный рядом с водой, и хищника трижды ударило током. Посетители начали возмущаться и требовать помощи, однако охранники предложили им самим зайти к медведю. В администрации заверили, что с Тошей все в порядке.

медведи
собаки
Канада
животные
