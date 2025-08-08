Камера зафиксировала, как медведь еле спасся от разъяренного шпица

В канадском Ванкувере маленький шпиц по кличке Скаут прогнал медведя, который пришел в дом, передает Fox Weather. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как собака прогнала дикого зверя.

На кадрах видно, как медведь вошел в гостиную и осмотрел пространство вокруг дивана. Затем в соседнем коридоре появился шпиц и бросился к медведю, яростно визжа и лая. Хозяйка Кайла Кляйн еле усмирила рассвирепевшего питомца. Затем видео переходит к кадрам с камеры видеонаблюдения во дворе, на которых видно, как медведь убегает, а Скаут прыгает с лестницы, чтобы преследовать зверя.

По словам Кляйн, медведь — постоянный посетитель этого района. Однако в воскресенье он съел завтрак Скаута, что, возможно, огорчило собаку.

