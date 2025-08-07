Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 19:22

В зоопарке Перми старого медведя сильно ударило током на глазах у детей

В Пермском зоопарке 32-летнего медведя ударило током

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новом Пермском зоопарке 32-летнего медведя Тошу ударило током, передает Telegram-канал 59.RU. Очевидцы рассказали, что в вольере животного есть провод с напряжением, который расположен недалеко от водоема.

По словам посетителей, медведя трижды ударило током, после чего у него отказали ноги. Животное не смогло самостоятельно вылезти на сушу. По данным Telegram-канала Baza, люди начали возмущаться и требовать, чтобы медведю помогли. Охранники зоопарка предложили посетителям самим зайти к Тоше.

Администрация зоопарка уверяет, что с пострадавшим медведем все хорошо. Там утверждают, что хищник ввиду возраста с трудом держит равновесие, поэтому и падает.

Возрастной медведь Тоша (32 года) сегодня не сразу смог выбраться из бассейна. Ввиду возраста у него заторможена двигательная активность. Поэтому движения ему даются тяжело. <...> Спустили уровень воды в бассейне, чтобы ему было легче выбраться, — прокомментировала произошедшее администрация зоопарка.

В зоопарке отметили, что электропастухи безопасны для животных и давно применяются не только в подобных учреждениях, но и в сельском хозяйстве. Падение Тоши также объяснили жаркой погодой и добавили, что, в отличие от других зверей, он предпочел остаться у воды, потому что очень любит плавать.

Ранее известная татарская певица Гульназ Асаева сообщила, что во время отдыха в лесу на их компанию напал медведь. В результате инцидента концертный директор артистки Вадим Фатхинуров получил серьезные травмы и был госпитализирован.

