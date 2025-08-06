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06 августа 2025 в 01:19

Медведь напал на известную татарскую певицу

Медведь напал на татарскую певицу Асаеву во время пикника с ее командой

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/Global Look Press

Известная татарская певица и заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева рассказала в своих социальных сетях о нападении медведя. По ее словам, инцидент произошел, когда она со своими друзьями отдыхала в лесу в честь дня рождения мужа Вильдана Шамсутдинова (Вилли).

Компания готовила мясо на костре, когда к ней подкрался хищник. Он не раздумывая атаковал отдыхающих. В результате концертный директор певицы Вадим Фатхинуров получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Асаева опубликовала кадры, на которых виден момент появления медведя и последствия нападения. Позже она выложила фотографию одного из пострадавших — окровавленного мужчину в машине скорой помощи. Текущее состояние мужчины не уточняется.

Ранее на курильском острове Итуруп к местным жителям вышел медведь. Он подошел к пешеходному переходу, преодолел проезжую часть по зебре и направился к автобусной остановке.

До этого на Камчатке на видео попали медвежата, которые останавливали машины и клянчили еду у водителей. Внештатный охотинспектор Министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий отмечал, что на вид животным 2–2,5 года.

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