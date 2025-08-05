Медведь перешел дорогу по «зебре» и попал на видео

Медведь перешел дорогу по «зебре» и попал на видео На острове Итуруп медведь перешел по пешеходному переходу и попал на видео

На курильском острове Итуруп местный медведь удивил жителей знанием правил дорожного движения. Как показало видео, опубликованное Telegram-каналом Amur Mash, хищник сначала аккуратно перешел проезжую часть по «зебре», а затем направился к автобусной остановке.

В итоге косолапый присел отдохнуть, демонстрируя образцовое поведение — терпеливо ожидая общественный транспорт. При этом, переходя дорогу, животное стало шагать быстрее.

Ранее семья медведей на острове Итуруп заинтересовалась композицией в виде шахматной доски с фигурами в пяти километрах от Курильска. Все произошло на территории водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Ванночки».

До этого на Камчатке на видео попали медвежата, которые останавливали машины и клянчили еду у водителей. Внештатный охотинспектор Министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий отмечал, что на вид животным 2–2,5 года. По его словам, медвежата прикормлены и не боятся ни собак, ни звуковых сигналов. Инспектор сообщил в министерство, чтобы выслали сотрудников, которые оценят ситуацию и постараются отогнать животных в лес.