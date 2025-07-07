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07 июля 2025 в 13:48

Семья медведей сыграла в шахматы на Итурупе

Семья медведей с Итурупа заинтересовалась шахматной экспозицией под Курильском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семья медведей на острове Итуруп заинтересовалась композицией в виде шахматной доски с фигурами в пяти километрах от Курильска, сообщает Telegram-канал «Пул N3», публикуя соответствующее видео. Все произошло на территории водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Ванночки».

На кадрах видно, как медведица с двумя медвежатами, осторожно озираясь по сторонам, взбирается на шахматную доску. Животное подошло к одной из пешек, обнюхало ее, изучило стоящие рядом фигуры и ушло.

Ранее на Камчатке на видео попали медвежата, которые останавливали машины и клянчили еду у водителей. Внештатный охотинспектор Министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий отмечал, что на вид животным 2–2,5 года. По его словам, медвежата прикормлены и не боятся ни собак, ни звуковых сигналов. Инспектор сообщил в министерство, чтобы выслали сотрудников, которые оценят ситуацию и постараются отогнать животных в лес.

Ранее сообщалось, что на Сахалине застрелили медведицу, которая убила двух людей у Корсаковской трассы. По данным источника, зверя сутки гоняли по лесу, прежде чем ликвидировать. Специалисты назвали поведение медведицы странным и нехарактерным для вида, поскольку она почти не реагировала на выстрелы.

Россия
Сахалинская область
острова
медведи
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