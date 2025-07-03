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03 июля 2025 в 09:51

«Не боятся ни собак, ни звуков»: жители Камчатки прикормили диких медведей

На Камчатке прикормленные людьми медвежата вышли на трассу и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке на видео попали медвежата, останавливающие машины и клянчащие еду у водителей. Как отметил в беседе с Telegram-каналом RT, опубликовавшим кадры, внештатный охотинспектор Министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шаблий, на вид животным 2–2,5 года.

Они прикормлены, видимо, туристами, жителями. Не боятся ни собак, ни звуковых сигналов. Сообщил в министерство — должны выслать сотрудников, которые оценят ситуацию, постараются отогнать их в лес, — рассказал специалист.

Уточняется, что косолапые появляются у автотрассы уже три дня. Недалеко протекает река с рыбой, но медвежата привыкли получать корм у людей.

Местные жители часто сообщают о таких инцидентах, животных подкармливают достаточно активно. Экологи предупреждают, что подобные действия могут нарушить естественные инстинкты медведей и увеличить риск конфликтов между хищниками и людьми.

Ранее сообщалось, что на Сахалине застрелили медведицу, которая убила двух людей у Корсаковской трассы. По данным источника, зверя сутки гоняли по лесу, прежде чем ликвидировать. Специалисты назвали поведение медведицы странным и нехарактерным для вида, поскольку она почти не реагировала на выстрелы.
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