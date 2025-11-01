Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 21:51

В российском регионе белая медведица с детенышем бродят среди домов

Белая медведица не может покинуть поселок Диксон из-за своего детеныша

Фото: Gavriel Jecan/Danita Delimont/Global Look Press

В самом северном поселке городского типа России Диксон, расположенном на берегу Карского моря, произошла необычная ситуация: белая медведица со своим детенышем прошлась среди жилых домов, передает KP.RU. Обычно местные власти принимают меры для защиты жилья от хищников, но на этот раз медведи не спешили уходить.

По информации от Росприроднадзора, самка медведя готова отправиться в море, однако ее детеныш не желает покидать поселок. Причина задержки заключается в аномально теплой погоде, из-за которой на поверхности водоема еще не образовался лед, по которому медвежонок мог бы перебраться.

Ранее медведь проник на территорию космодрома Восточный в Амурской области. Хищник случайно оказался внутри системы ограждений космического объекта. Сотрудник космодрома, который заметил медведя, зафиксировал это происшествие на видео. На записи видно, как работник приоткрывает ворота, чтобы медведь мог беспрепятственно покинуть территорию.

До этого сообщалось, что собаки защищают метеорологическую станцию на мысе Челюскин от белых медведей, которые приходят каждую ночь за пищей. Персонал станции использует устройства «Сигнал охотника» и «Гром», но собаки справляются лучше всех. Особое беспокойство у медведей вызывает одна из собак — Муха.

Красноярский край
медведи
животные
погода
