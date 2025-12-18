Новый год-2026
18 декабря 2025 в 20:19

Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео

Женщина споткнулась о робота-доставщика на Старом Арбате в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Женщина споткнулась о робота-курьера в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав соответствующие кадры. Инцидент произошел на тротуаре на Старом Арбате. Пострадавшую доставили в травмпункт для осмотра.

Очевидица происшествия прогуливалась по Старому Арбату и решила запечатлеть на камеру курсирующих там роботов. Однако в кадр попал несчастный случай — прямо на ее глазах женщина упала, споткнувшись об одно из устройств.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Медики предварительно осмотрели женщину и доставили ее в травмпункт для дальнейшего обследования. В итоге врачи выяснили, что пострадавшая отделалась лишь легким испугом.

Ранее первый российский человекоподобный робот по имени Грин станцевал перед президентом России Владимиром Путиным на выставке, организованной «Сбером» в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Машина исполнила танец под песню «Солнце встало высоко» в исполнении музыкальных коллективов «Полынь Folk», «Галея» и «Тульская & Baltin». Робот обладает ИИ и способен выполнять физические действия.

