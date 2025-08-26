Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты

Певец Владимир Пресняков, комментируя развод своего первенца Никиты с супругой Аленой, подчеркнул, что кризис в их отношениях настал не сразу, а постепенно назревал. По его словам, которые приводит KP.RU, пара пыталась спасти отношения, но у них не получилось. Владимир отметил, что его сын, рожденный в браке с певицей Кристиной Орбакайте, сейчас находится в нормальном состоянии.

Это назревало и произошло. Вообще надо бороться за жизнь, а за любовь вдвойне. Вот наш брак держится на том, что мы каждый день работаем над тем, чтобы он был классным… Они боролись, конечно, боролись. Просто жизнь делает вот так, — подчеркнул Пресняков.

Ранее Никита Пресняков официально подтвердил, что разводится с супругой Аленой Красновой. Девушка опубликовала в соцсетях соответствующий пост, а ее муж репостнул сообщение. Краснова уточнила, что встретились они «слишком рано». Преснякову и его супруге пришлось пройти через многое, набраться опыта и понять, что они стали разными людьми, отмечается в сообщении.