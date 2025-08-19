«Далось непросто»: внук Пугачевой подтвердил слухи о разводе Никита Пресняков официально заявил о разводе с супругой

Внук артистки Аллы Пугачевой Никита Пресняков официально подтвердил, что разводится с супругой Аленой Красновой. Девушка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) соответствующий пост, а ее муж репостнул сообщение.

Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность, — заявила Краснова.

Она уточнила, что пара встретилась «слишком рано». Преснякову и его супруге пришлось пройти через многое, набраться опыта и понять, что они стали разными людьми, отмечается в сообщении.

Ранее пара удалила все совместные фото в соцсетях. Никита поехал отдыхать с отцом Владимиром Пресняковым и его семьей в Испанию, Алена проводила время с подругами в Москве.

Продюсер Леонид Дзюник заявлял, что причиной ссор между экс-возлюбленными могли стать деньги. Он напомнил: Преснякову так и не удалось построить успешную карьеру.