Продюсер рассказал, разведется ли Никита Пресняков с женой

Певца Никиту Преснякова в сети пытаются уличить в разводе с женой Аленой Красновой, однако это всего лишь слухи, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он сказал, что в паре сейчас проблемы, и виной тому деньги. Леонид отметил, что Никита не может заработать на хорошую жизнь, к которой в том числе привыкла его жена.

Раньше ему Кристина помогала, сейчас у нее нет концертов. Бабушка оплачивала все, что хотел. Сейчас Алле Борисовне себя бы, детей прокормить. На деньги мужа особо не разгуляешься. Володе надо обеспечивать свою семью, у них с Наташей двое детей (речь идет о паре Владимира Преснякова и Натальи Подольской. — NEWS.ru). Теперь Никите приходится самому зарабатывать. Ему уже за 30, он так и не реализовался. Вот на почве денег у них и возникают конфликты с женой, — отметил Дзюник.

В 2022 году, вслед за мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой Никита эмигрировал из России. Он пешком пересек границу Эстонии, а оттуда уехал в США, позже к нему присоединилась жена. Никита пытается строить карьеру в Америке, поет каверы популярных хитов российских исполнителей и снимает клипы артистам.

Ранее поклонники заподозрили, что Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся. Он сейчас проводит время в Испании, а его супруга удалила из социальных сетей совместные снимки и прилетела в Москву.