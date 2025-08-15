Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:42

Продюсер рассказал, разведется ли Никита Пресняков с женой

Продюсер Дзюник опроверг развод Никиты Преснякова с женой

Актер Никита Пресняков и Алена Краснова Актер Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певца Никиту Преснякова в сети пытаются уличить в разводе с женой Аленой Красновой, однако это всего лишь слухи, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он сказал, что в паре сейчас проблемы, и виной тому деньги. Леонид отметил, что Никита не может заработать на хорошую жизнь, к которой в том числе привыкла его жена.

Раньше ему Кристина помогала, сейчас у нее нет концертов. Бабушка оплачивала все, что хотел. Сейчас Алле Борисовне себя бы, детей прокормить. На деньги мужа особо не разгуляешься. Володе надо обеспечивать свою семью, у них с Наташей двое детей (речь идет о паре Владимира Преснякова и Натальи Подольской. — NEWS.ru). Теперь Никите приходится самому зарабатывать. Ему уже за 30, он так и не реализовался. Вот на почве денег у них и возникают конфликты с женой, — отметил Дзюник.

В 2022 году, вслед за мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой Никита эмигрировал из России. Он пешком пересек границу Эстонии, а оттуда уехал в США, позже к нему присоединилась жена. Никита пытается строить карьеру в Америке, поет каверы популярных хитов российских исполнителей и снимает клипы артистам.

Ранее поклонники заподозрили, что Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся. Он сейчас проводит время в Испании, а его супруга удалила из социальных сетей совместные снимки и прилетела в Москву.

Никита Пресняков
песни
продюсеры
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.