09 августа 2025 в 19:35

Жена наследника звездной династии намекнула на развод

Жена Никиты Преснякова удалила совместные снимки из соцсетей

Никита Пресняков и Алена Краснова Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники заподозрили разрыв отношений Никиты Преснякова и Алены Красновой. Он сейчас проводит время в Испании, а его супруга удалила из социальных сетей совместные снимки и прилетела в Москву.

Теперь ее чаще видят гуляющей одной по столице или в компании подруг. При этом внук Аллы Пугачевой предпочитает не посвящать поклонников в подробности своей личной жизни. Пока он не делал никаких официальных заявлений о разводе. Сын Кристины Орбакайте и Алена Краснова состоят в браке с 2017 года.

После переезда из России в 2022 году Никиту Преснякова сопровождает череда неудач. Попытки закрепиться в музыкальной индустрии США успехом не увенчались. Сейчас он в основном дает небольшие концерты в барах, исполняя каверы на старые хиты.

Ранее стало известно, что развод телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины уже начался. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что первая встреча сторон пройдет 11 августа, где обсудят условия расставания. Он сообщил, что согласовал встречу с адвокатом Полины Мариной Дубровской в своем офисе. Дибров намерен судиться за виллу на Рублевке, крупные сбережения и опеку над детьми.

