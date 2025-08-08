Адвокат Добровинский раскрыл детали развода Дибровых

Процесс развода телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины уже начался, пишет KP.RU со ссылкой на слова адвоката Александра Добровинского. Он пояснил, что 11 августа состоится первая встреча сторон, где будут обсуждаться детали развода.

Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон, — рассказал он.

Издание выяснило, что Дибров не намерен идти навстречу супруге. По данным журналистов, телеведущий планирует судиться за виллу на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, сбережения на банковских счетах и за опеку над детьми.

Дмитрий и Полина состояли в браке 16 лет. У пары трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее источники утверждали, что дети Дибровых останутся с матерью после развода. По данным инсайдера, супруги пришли к мирному решению насчет будущего троих наследников. Близкий к паре информатор усомнился, что супруги останутся хорошими друзьями. Источник добавил, что Дибров «как благородный мужчина» не обидит женщину, посвятившую ему столько лет.