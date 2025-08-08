Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:56

Адвокат Добровинский раскрыл детали развода Дибровых

Добровинский: адвокаты Дибровых встретятся 11 августа для обсуждения развода

Александр Добровинский Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Процесс развода телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины уже начался, пишет KP.RU со ссылкой на слова адвоката Александра Добровинского. Он пояснил, что 11 августа состоится первая встреча сторон, где будут обсуждаться детали развода.

Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон, — рассказал он.

Издание выяснило, что Дибров не намерен идти навстречу супруге. По данным журналистов, телеведущий планирует судиться за виллу на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, сбережения на банковских счетах и за опеку над детьми.

Дмитрий и Полина состояли в браке 16 лет. У пары трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее источники утверждали, что дети Дибровых останутся с матерью после развода. По данным инсайдера, супруги пришли к мирному решению насчет будущего троих наследников. Близкий к паре информатор усомнился, что супруги останутся хорошими друзьями. Источник добавил, что Дибров «как благородный мужчина» не обидит женщину, посвятившую ему столько лет.

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
разводы
адвокаты
Александр Добровинский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.