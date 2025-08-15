Пресняков разводится, скандал на похоронах Краско: последние новости звезд

Эта неделя была богата на волнующие события. Всех заставил переживать Борис Щербаков, который оказался в реанимации. Похоронили актера Ивана Краско, на прощании с которым не обошлось без скандала. Семья Дибровых намекнула на воссоединение, а Тимати вызвал раздражение в Сети вопросом, что́ ему положено как многодетному отцу. Последние новости звезд за неделю — в обзоре NEWS.ru.

Борис Щербаков попал в больницу

Актер Борис Щербаков заставил поволноваться своих фанатов. Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации 75-летнего артиста. Он получил серьезную травму, оступившись на коврике на балконе.

Сын артиста Василий Щербаков проинформировал СМИ, что отца госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом шейки бедра. После поступления 75-летнему актеру провели необходимую операцию.

Сам актер уже вышел на связь с поклонниками. «Все хорошо, чувствую себя нормально. Уже перевели из реанимации в палату», — передает его слова ТАСС.

Борис Щербаков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимати требует льготы для многодетных

На этой неделе бизнесмен и артист Тимур Юнусов, он же Тимати, стал многодетным отцом. Его подруга Валентина Иванова родила девочку, которую назвали Эммой. Это уже третий ребенок артиста. У него подрастает дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

Тимати в шутку спросил в соцсетях, положены ли ему льготы как многодетному отцу. А то некогда консультироваться с юристом.

«Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой. Подскажите, пожалуйста, какие бенефиты и льготы [есть] для многодетных отцов? Могу ли я ездить на метро бесплатно?» — спросил он.

Многие в Сети заявили, что не Тимати, который строит несколько успешных бизнесов, просить о льготах. Да и вряд ли он будет ездить на метро. Известно, что его любимый вид транспорта — «Гелендваген».

Внук Пугачевой разводится

В Сети решили, что Никита Пресняков разводится со своей женой Аленой Красновой. Поводом послужило то, что пара удалила все совместные фото в соцсетях. Никита поехал отдыхать с отцом Владимиром Пресняковым и его семьей в Испанию, Алена проводит время с подругами в Москве. Продюсер Леонид Дзюник опроверг эти слухи в беседе с NEWS.ru. Он сказал, что у пары сейчас проблемы и виной тому деньги. Леонид отметил, что Никита не может заработать на хорошую жизнь, к которой в том числе привыкла его жена.

В Америке у артиста не очень складывается карьера. Он поет в клубах каверы песен известных российских исполнителей, снимает клипы для начинающих артистов.

Никита Пресняков и Алёна Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дибровы снова вместе?

Семья Дибровых сыграла в «счастливы вместе», намекнув на воссоединение. А ведь еще недавно собирались разводиться. Дибров проводил ночной эфир в Twitch, где рассуждал как раз об изменах. Неожиданно в кадре появилась Полина и предложила Дмитрию чай.

До этого многие в Сети предполагали, что развод может быть постановкой с целью сделать жену Диброва известной, добавить популярности ее клубу. Сам Дмитрий мог бы вернуться на ТВ. А предполагаемый любовник Полины — предприниматель Роман Товстик — уже привлек внимание к своему бизнесу по продаже косметики и бадов.

Скандал на похоронах Краско

На этой неделе проводили в последний путь актера Ивана Краско. На похоронах не обошлось без скандала. Третья жена и вдова актера, Наталья Вяль, заявила, что сиделка Дарья Пашко собирала деньги на лечение Ивана Ивановича, на самом деле якобы забрала их себе.

«Она информацию давала одному — одну, другому — другую. Например, почему он не ложится в больницу — [якобы] он не хочет, а на самом деле это было просто показано [так]. Ему нужно было лечь в больницу сейчас, чтобы наблюдаться. Может быть, он бы еще потянул какое-то время. Что они собирали деньги на лечение, потом оказалось, что это не для него, а для нее. Непонятно, зачем она проводила эту работу, мы все общаемся, вся родня, бывшая родня, друзья, родственники — мы же всегда на связи», — сказала Вяль.

На это Дарья ответила NEWS.ru, что на ней хотят «хайпануть». Она не забирала деньги и вызвала врачей, как только артисту стало плохо. Более того, Пашко заявила, что нормально общается с Вяль и ее сыновьями.

Наталья Вяль Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дочь Майкла Джексона может приять участие в «Интервидении»

Дочь американской поп-звезды Майкла Джексона Пэрис может представить Соединенные Штаты на «Интервидении-2025», сообщил на неделе Telegram-канал Mash.

Другие кандидаты — предполагаемые внебрачные сыновья короля поп-музыки. Это либо старший сын Майкл Джозеф Джексон — младший — актер и продюсер, либо младший — Принц Майкл Джексон II — эколог, ведущий непубличный образ жизни. Обладает вокальными данными только Пэрис, поэтому является наиболее вероятным претендентом.

Концертный директор и продюсер Сергей Лавров в разговоре с NEWS отметил, что c точки зрения пиара приезд дочери поп-короля — отличный ход и если визит Пэрис состоится, то это будет потрясающе.

В пресс-службе «Интервидения» не стали ни опровергать, ни подтверждать новость о том, что дочь поп-короля Пэрис Джексон представит США на российском музыкальном конкурсе, в ответ на соответствующий запрос NEWS.ru. Там пояснили, что эта информация остается на уровне неофициальных источников, и предложили подождать официальных новостей по этому поводу.

