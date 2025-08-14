Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты

Уехавшая в Париж российская актриса Мария Шалаева сообщила, что работает таксисткой и стыдится этого. Кто еще из покинувших Россию звезд отказался от кинокарьеры из-за безденежья?

Что сказала Шалаева о смене работы

44-летняя Мария Шалаева известна по ролям в сериалах «Нирвана», «Заложники», «Блокбастер» и других. В 2022 году актриса уехала из России во Францию с детьми из-за страха преследования. Звезда пояснила, что принимала участие в протестных акциях вместе с сыном-подростком, была задержана на митинге и испугалась наказания.

Вначале Шалаева надеялась, что после переезда ей удастся продолжить работу в кино, однако недавно опубликовала видео в соцсетях, со слезами сообщив, что начала работать в такси и испытывает по этому поводу неловкость.

«Как-то стыдно, неловко даже… Сегодня мой первый рабочий день в такси», — призналась актриса в ролике.

Панин работал доставщиком еды

На слова Шалаевой отреагировал актер Алексей Панин, который сейчас живет в США. Он решил поддержать коллегу, поделившись историей, как они с дочерью подрабатывали доставщиками еды. Панин вспомнил, что из-за нехватки средств и отсутствия стабильной работы он сел в машину и поехал развозить заказы.

«Мы приехали в Америку с дочкой, у нас была финансовая подушка… Но деньги имеют свойство кончаться. Я говорю, чего мы ждем? Сели в машину и поехали развозить еду. Я — в качестве водителя, Нюся (дочь актера Анна Панина. — NEWS.ru) — в качестве курьера», — сообщил Панин.

Актер добавил, что все голливудские звезды прошли путь от официантов и курьеров до «Аллеи славы». Он предположил, что через несколько лет они с Шалаевой тоже пойдут по красной дорожке и будут рассказывать свои «истории успеха».

Алексей Панин Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Левин из «Интернов» питается просрочкой

Звезда сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, исполнивший роль врача Левина, уже шесть лет живет в Лондоне, куда уехал «за лучшей жизнью». Актеру пришлось отказаться от кинокарьеры из-за отсутствия подходящих ролей. Одно время он подрабатывал таксистом, а после стал чернорабочим на стройке и официантом в ресторане.

В Telegram-канале Шаракоис рассказал, что покупает в английских магазинах продукты с истекающим сроком годности и товары по скидкам, пьет воду из-под крана, потому что экономит на всем. Недавно артист записал видео, рассказав об удачной покупке футболки. По его словам, для этого пришлось долго ждать распродажи и буквально «охотиться» за товаром.

«Осуществилась моя мечта, я наконец-то нашел футболку по скидке. Здесь, в Лондоне. И дали мне еще такой пакет. А еще там дают наклейку. Она стоила 34 фунта (около 3675 рублей), и я ее нашел, йе-е-е», — поделился радостью 39-летний актер.

Кто еще из актеров сменил профессию за границей

Попрощаться с ролями в кино пришлось и уехавшему в Латвию актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Из-за отсутствия работы ему пришлось создать музыкальную группу и начать гастролировать с камерными концертами, исполняя песни под гитару.

Не работает по профессии и актриса Рената Литвинова. После переезда в Париж она переквалифицировалась в модели. Сейчас 58-летняя звезда принимает участие в показах модных брендов и выходит на подиум в дизайнерских платьях.

Читайте также:

Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс

Составлен список звезд, которые вконец разозлили Кремль и будут запрещены

Составлен список беглых артистов, которые могут вернуться в РФ в 2025 году