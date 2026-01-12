Почти 60 чемоданов россиян забыли погрузить на рейс из Хургады Из Хургады в Москву не доставили 58 единиц багажа россиян

В аэропорту Хургады не погрузили на борт рейса NE 600, следовавшего в московский аэропорт Внуково, 58 единиц багажа, сообщили в Telegram-канале российской воздушной гавани. Самолет приземлился 12 января 2026 года в 08:18 по московскому времени. Авиакомпания Nesma Airlines предпринимает необходимые меры для скорейшей доставки чемоданов пассажирам.

Уважаемые пассажиры рейса NE 600 Хургада — Москва (Внуково) 12 января 2026 года, время прилета 08:18, авиакомпании Nesma Airlines! К сожалению, 58 единиц багажа не было загружено в аэропорту отправления, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево около 3000 пассажиров не могли получить свой багаж из-за циклона «Фрэнсис». Задержки в обработке и выдаче багажа произошли из-за замедления работы техники в условиях интенсивного снегопада. Пассажиры, включая семьи с маленькими детьми, были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов. Однако после этого оперативным штабом аэропорта совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» было принято решение о доставке багажа пассажирам на дом.