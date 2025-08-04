Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России

Актер Алексей Панин обвинил РФ в создании его «маргинального образа» и заявил, что «российская пропаганда незаслуженно поливала его грязью», а бывших соотечественников назвал «зомби». Кто еще из знаменитостей нелестно отзывается о родине?

Что сказал Панин о России и россиянах

В одном из последних постов в соцсетях Алексей Панин признался, что ему обидно из-за того, что «российская пропаганда долго поливала его грязью» и создавала его «образ маргинала». По словам актера, большая часть слухов о нем является неправдой. В частности, Панин имел в виду провокационные фото в нижнем белье в соцсети, а также репортажи о своих сексуальных предпочтениях и публичных скандалах из-за алкоголя.

Ранее Панин назвал РФ «грязной уголовной» страной, а ее жителей — «умственно ограниченными» и «злобными уродцами». В своем блоге актер сообщил, что не собирается возвращаться на родину и не хочет иметь ничего общего с бывшими соотечественниками, потому что «русский менталитет ему не близок».

Сейчас Панин живет в США.

Что сказал о России Макаревич

О своем негативном отношении к России и ее жителям открыто заявил и бывший лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем блоге уехавший в Израиль музыкант опубликовал видео, где сравнил соотечественников с «отходами человеческой жизнедеятельности» и заверил, что не будет петь для них, потому что «не желает их видеть».

Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

По словам артиста, он не скучает по Москве, ведь там «не осталось ничего из того, что он любил». Макаревич добавил, что это не он предал родину — «родина его предала». По его словам, после отъезда из РФ он больше не чувствует «той вони, которая распространена в воздухе России».

Кто еще из артистов негативно отзывался о России

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал пост, в котором заявил, что эффективнее общаться с животными, чем с россиянами, которые «поддерживают СВО». По его словам, объяснять бывшим соотечественникам, «что такое хорошо, а что такое плохо, — бесполезно».

В 2023 году в интервью немецкому телеканалу Покровский заявил, что «россиян лечить некому». Он также отметил, что «прогрессивная часть жителей РФ», в том числе и он, покинула страну после 2022 года.

С критикой России выступил и участник группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал россиян «умственно отсталыми» и «мракобесными». А после сообщил, что родная страна вызывает у него «только омерзение и брезгливость». Музыкант также заявил о готовности купить оружие для ВСУ и о своем безразличии к возможным атакам на Москву.

Немало негатива в адрес РФ высказала и коллега российских музыкантов узбекская певица Наргиз Закирова. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом артистка заявила, что «хороший русский — это мертвый русский», и призналась в спонсировании украинских войск.

Максим Покровский Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

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