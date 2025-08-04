Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России

Актер Алексей Панин обвинил РФ в создании его «маргинального образа» и заявил, что «российская пропаганда незаслуженно поливала его грязью», а бывших соотечественников назвал «зомби». Кто еще из знаменитостей нелестно отзывается о родине?
Что сказал Панин о России и россиянах
В одном из последних постов в соцсетях Алексей Панин признался, что ему обидно из-за того, что «российская пропаганда долго поливала его грязью» и создавала его «образ маргинала». По словам актера, большая часть слухов о нем является неправдой. В частности, Панин имел в виду провокационные фото в нижнем белье в соцсети, а также репортажи о своих сексуальных предпочтениях и публичных скандалах из-за алкоголя.
Ранее Панин назвал РФ «грязной уголовной» страной, а ее жителей — «умственно ограниченными» и «злобными уродцами». В своем блоге актер сообщил, что не собирается возвращаться на родину и не хочет иметь ничего общего с бывшими соотечественниками, потому что «русский менталитет ему не близок».
Сейчас Панин живет в США.
Что сказал о России Макаревич
О своем негативном отношении к России и ее жителям открыто заявил и бывший лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем блоге уехавший в Израиль музыкант опубликовал видео, где сравнил соотечественников с «отходами человеческой жизнедеятельности» и заверил, что не будет петь для них, потому что «не желает их видеть».
По словам артиста, он не скучает по Москве, ведь там «не осталось ничего из того, что он любил». Макаревич добавил, что это не он предал родину — «родина его предала». По его словам, после отъезда из РФ он больше не чувствует «той вони, которая распространена в воздухе России».
Кто еще из артистов негативно отзывался о России
Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал пост, в котором заявил, что эффективнее общаться с животными, чем с россиянами, которые «поддерживают СВО». По его словам, объяснять бывшим соотечественникам, «что такое хорошо, а что такое плохо, — бесполезно».
В 2023 году в интервью немецкому телеканалу Покровский заявил, что «россиян лечить некому». Он также отметил, что «прогрессивная часть жителей РФ», в том числе и он, покинула страну после 2022 года.
С критикой России выступил и участник группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал россиян «умственно отсталыми» и «мракобесными». А после сообщил, что родная страна вызывает у него «только омерзение и брезгливость». Музыкант также заявил о готовности купить оружие для ВСУ и о своем безразличии к возможным атакам на Москву.
Немало негатива в адрес РФ высказала и коллега российских музыкантов узбекская певица Наргиз Закирова. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом артистка заявила, что «хороший русский — это мертвый русский», и призналась в спонсировании украинских войск.
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