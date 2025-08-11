Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 14:15

Актриса Шалаева со слезами на глазах призналась, что «таксует» в Париже

Уехавшая из России актриса Шалаева устроилась водителем такси в Париже

Мария Шалаева Мария Шалаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Шалаева рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что устроилась работать в такси в Париже. По словам артистки, ей стыдно и неловко. Шалаева призналась, что волнуется так же, как на съемочной площадке.

Как-то стыдно, неловко даже... Сегодня мой первый рабочий день в такси, — поделилась артистка.

В 2022 году Шалаева вместе с детьми перебралась в Париж. Причиной переезда она называла опасение уголовного преследования после участия в протестных акциях вместе с несовершеннолетним сыном.

Ранее стало известно, что актера с Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) взыскивают долги на 275 тысяч рублей. Среди них штрафы и задолженности по кредитам. Известно, что артист зарабатывает мини-концертами, где исполняет собственные антироссийские песни, а также дает актерские мастер-классы.

До этого ехавшего на велосипеде Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила женщина за рулем Volkswagen в Латвии. Артист соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме. Комик повредил руку.

