Актриса Шалаева со слезами на глазах призналась, что «таксует» в Париже

Актриса Мария Шалаева рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что устроилась работать в такси в Париже. По словам артистки, ей стыдно и неловко. Шалаева призналась, что волнуется так же, как на съемочной площадке.

Как-то стыдно, неловко даже... Сегодня мой первый рабочий день в такси, — поделилась артистка.

В 2022 году Шалаева вместе с детьми перебралась в Париж. Причиной переезда она называла опасение уголовного преследования после участия в протестных акциях вместе с несовершеннолетним сыном.

